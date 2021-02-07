Every Title Coming to Star on Disney+ (France)

Disney+ is about to change for the better and at no extra cost (if you’re an existing customer that is) because finally, a “general entertainment” (or “mature” section as some have been calling it) is coming to Australia, Canada, New Zealand, Singapore, and Western Europe on February 23rd.
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For the convenience of our readers in France, the titles in this list have not been translated into English.
And please note that the list is subject to change.
Star Originals
- Big Sky
- Helstrom
- Love, Victor
- Solar Opposites
Movies
- 28 JOURS PLUS TARD
- 28 SEMAINES PLUS TARD
- 3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA
- VENGEANCE
- 35 HEURES, C’EST DÉJÀ TROP
- 500 JOURS ENSEMBLE
- 58 MINUTES POUR VIVRE
- 6 JOURS, 7 NUITS
- 60 SECONDES CHRONO
- À BORD DU DARJEELING LIMITED
- À TOMBEAU OUVERT
- À COUTEAUX TIRÉS
- ABSOLUTELY FABULOUS : LE FILM
- AGENT ZÉRO ZÉRO
- AIR FORCE ONE
- ALIEN 3
- ALIEN 4 : LA RÉSURRECTION
- ALIEN VS. PREDATOR
- ALIEN VS. PREDATOR – REQUIEM
- ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER
- ALIEN: COVENANT
- ALIENS – LE RETOUR
- ANNA ET LE ROI
- ANOTHER EARTH
- ARACHNOPHOBIE
- AUPRÈS DE MOI TOUJOURS
- AUSTRALIA
- BABY-SITTER MALGRÉ LUI
- BAD COMPANY
- BANGKOK, ALLER SIMPLE
- BELLE
- BIG TROUBLE
- BLACK SWAN
- BORAT : LEÇONS CULTURELLES SUR
- L’AMÉRIQUE AU PROFIT GLORIEUSE NATION
- KAZAKHSTAN
- BOYS DON’T CRY
- BROKEN ARROW
- BROWN SUGAR
- BUFFY TUEUSE DE VAMPIRES
- CASANOVA
- CHEVAL DE GUERRE
- CLONES
- CLUB DREAD
- COCKTAIL
- COCOON : LE RETOUR
- CONFETTI
- CORKY ROMANO
- COUVRE-FEU
- COYOTE GIRLS
- CRAZY NIGHT
- CRAZY/BEAUTIFUL
- DAMIEN – OMEN II
- DARK WATER
- DEADPOOL
- DÉJÀ VU
- DERNIÈRE DANSE
- DÉSIGNÉ POUR MOURIR
- DIE HARD : BELLE JOURNÉE POUR
- MOURIR
- DIE HARD 4 – RETOUR EN ENFER
- DOM HEMINGWAY
- DOWNHILL
- DRAGONBALL EVOLUTION
- DUO MORTEL
- ELLE S’APPELLE RUBY
- ENEMY
- ENNEMI D’ÉTAT
- ESPRIT DE FAMILLE
- EXODUS: GODS AND KINGS
- FASHION VICTIME
- FLIGHT PLAN
- FOUS D’IRÈNE
- FRENCH CONNECTION
- FROM HELL
- GARAGE DAYS
- GARDEN STATE
- GENTLEMEN BRONCOS
- GOOD MORNING, VIETMAN
- GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN
- HAUTE TRAHISON
- HIGH FIDELITY
- HITCHCOCK
- HITMAN : AGENT 47
- HOPE SPRINGS
- I LOVE YOU, BETH COOPER
- I, ROBOT
- IN HER SHOES
- INDEPENDENCE DAY
- INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE
- INDIAN PALACE : SUITE ROYALE
- JENNIFER’S BODY
- JEUX D’ADULTES
- JOY
- JUST MARRIED (OU PRESQUE)
- JUST MARRIED, NO SEX !
- KINGDOM COME
- KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
- KINGSMAN : SERVICES SECRETS
- LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE
- LA CHASSE AUX SORCIÈRES
- LA COLLINE A DES YEUX
- LA COULEUR DES SENTIMENTS
- LA COUSINE BETTE
- LA FACE CACHÉE DE MARGO
- LA FAMILLE TENENBAUM
- LA FEMME DU PASTEUR
- LA GORGE DU DIABLE
- LA GUERRE DES PÈRES
- LA LIGNE ROUGE
- LA LIGUE DES GENTLEMEN
- EXTRAORDINAIRES
- LA MAIN SUR LE BERCEAU
- LA MALÉDICTION
- LA MOUCHE
- LA PLANÈTE DES SINGES (1968)
- LA PLANÈTE DES SINGES (2001)
- LA PLANÈTE DES SINGES – SUPRÉMATIE
- LA PLANÈTE DES SINGES :
- L’AFFRONTEMENT
- LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES
- LA PROPOSITION
- LA VIE RÊVÉE DE WALTER MITTY
- LA VOLEUSE DE LIVRES
- LADYKILLERS
- L’AMOUR EXTRA LARGE
- L’AMOUR NE S’ACHÈTE PAS !
- LE 13ÈME GUERRIER
- LE BEAU GOSSE
- LE CADEAU DU CIEL
- LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
- LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
- LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE
- LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
- LE DIAMANT DU NIL
- LE DIVORCE
- LE JOUR D’APRÈS
- LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRÊTA
- LE LABYRINTHE
- LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE
- LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL
- LE PÈRE DE LA MARIÉE
- LE POIDS DU DESHONNEUR
- LE PONT DES ESPIONS
- LE ROI ARTHUR
- LE SECRET DE LILY OWENS
- LE VILLAGE
- LES AILES DE L’ENFER
- LES AVENTURES DE JACK BURTON DANS
- LES GRIFFES DU MANDARIN
- LES ESPIONS D’À CÔTÉ
- LES ÉVADÉS DE LA PLANÈTE DES SINGES
- LES NUITS AVEC MON ENNEMI
- LES TROIS CORNIAUDS
- LES TROIS FUGITIFS
- L’HOMME LE PLUS DANGEREUX DU
- MONDE
- LITTLE MISS SUNSHINE
- L’ODYSSÉE DE PI
- LOGAN
- LOIN DE LA FOULE DECHAINÉE
- LOOKING FOR RICHARD
- LOVE & GAME
- LUCY IN THE SKY
- MARY À TOUT PRIX
- MAX PAYNE
- MELINDA ET MELINDA
- MISTER G
- MISTRESS AMERICA
- MOULIN ROUGE
- MY COUSIN RACHEL
- MYSTERY, ALASKA
- NEW YORK TAXI
- NOTORIOUS B.I.G.
- OÙ SONT LES HOMMES ?
- PAR EFFRACTION
- PATHFINDER – LE SANG DU GUERRIER
- PEARL HARBOR
- PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
- PHÉNOMÈNES
- PHONE GAME
- PIÈGE DE CRISTAL
- POUR L’AMOUR D’UNE FEMME
- POURSUITE
- POWDER
- PREDATOR
- PREDATOR 2
- PRETTY WOMAN
- PRIMEVAL
- QUAND VIENT LA NUIT
- RIEN À PERDRE
- ROBIN DES BOIS
- ROCK
- ROMEO + JULIETTE
- ROUGE À LÈVRES ET ARME À FEU
- SEPARATE LIES
- SEUL SUR MARS
- SEX GUIDE – ATTRACTION ANIMALE
- SIGNES
- SNAKE EYES
- SPEED
- SPEED 2 : CAP SUR LE DANGER
- SPY
- STARSHIP TROOPERS
- STOKER
- SUPER TROOPERS
- TERRAIN D’ENTENTE
- THE BOYFRIEND – POURQUOI LUI ?
- THE CLOSER YOU GET, SÉDUCTION À
- L’IRLANDAISE
- THE DOOR
- THE GRAND BUDAPEST HOTEL
- THE MARINE
- THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- THE SESSIONS
- TINA
- TITAN A.E.
- TITANIC
- TOMBSTONE
- TOUCHE PAS À MON PÉRISCOPE
- TRIPLE ALLIANCE
- TROP C’EST TROP !
- UN CRI DANS L’OCÉAN
- UNE GRANDE ANNÉE
- UNE JOURNÉE EN ENFER
- UNE LUEUR DANS LA NUIT
- USS ALABAMA
- VERONICA GUERIN
- VOISINS DU TROISIÈME TYPE
- VOLTE/FACE
- WAITRESS
- WAKING LIFE
- WALK THE LINE
- WATERBOY
- WILD
- WILD GENERATION
- WORKING GIRL
- X-FILES : LE FILM
- X-FILES : REGENERATION
- ZARDOZ
Television
- 24 HEURES CHRONO – saisons 1 à 9
- 24 HEURES : LEGACY
- 9-1-1 – saisons 1 & 2
- ALIAS – saisons 1 à 5
- AMERICAN DAD – saisons 1 à 10
- BLACK-ISH – saisons 1 à 5
- BONES – saisons 1 à 12
- BROTHERS & SISTERS – saisons 1 à 5
- BUFFY CONTRE LES VAMPIRES – saisons 1 à 7
- BURN NOTICE – saisons 1 à 7
- CASTLE – saisons 1 à 8
- CODE BLACK – saisons 1 à 3
- COUGAR TOWN – saisons 1 à 6
- DESPERATE HOUSEWIVES – saisons 1 à 8
- DEVIOUS MAIDS – saisons 1 à 4
- FEUD
- FLASHFORWARD
- GLEE – saisons 1 à 6
- GREY’S ANATOMY – saisons 1 à 15
- HOW I MET YOUR MOTHER – saisons 1 à 9
- LES GRIFFIN – saisons 1 à 18
- LIE TO ME – saisons 1 à 3
- LOST – LES DISPARUS – saisons 1 à 6
- MARS – saisons 1 & 2
- MODERN FAMILY – saisons 1 à 8
- NEW GIRL – saisons 1 à 7
- PRISON BREAK – saisons 1 à 5
- REVENGE – saisons 1 à 4
- SCANDAL – saisons 1 à 7
- SCREAM QUEENS – saisons 1 & 2
- SCRUBS – saisons 1 à 9
- SLEEPY HOLLOW – saisons 1 à 4
- SONS OF ANARCHY – saisons 1 à 7
- TERRA NOVA
- THE STRAIN – saisons 1 à 4
- UGLY BETTY – saisons 1 à 4
- X-FILES – saisons 1 à 9
Documentaries
- 11 SEPTEMBRE : LA CASERNE DES HEROS
- 42 TO 1
- BE WATER
- BROTHERS IN EXILE
- CHASING TYSON
- DEMINEURS DE LA SECONDE GUERRE
- MONDIALE
- JORDAN RIDES THE BUS
- LA 92
- LANCE – parties 1 & 2
- NATURE BOY
- NO MAS
- O.J. : MADE IN AMERICA – parties 1 à 5
- PONY EXCESS
- THE FAB FIVE
There’s a lot more to look forward to in the future, as most Hulu Originals will be available in France’s Star section, including the upcoming American Horror Stories, Reservation Dogs, Shōgun, and Y: The Last Man.
As mentioned previously, this is a complete list of the titles that are coming to France only. Titles may change depending on your region.
What are you most looking forward to watching on February 23rd? Let us know on Twitter or in the comments below!